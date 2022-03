Inhaltliche Änderungen gibt es in erster Linie bei Verweisen auf Definitionen im Infektionsschutzgesetz zum Test- und Genesenenzertifikat, die mittlerweile in einem anderen Paragrafen (§ 22a statt § 22 IfSG) geregelt sind. Zudem gibt es neue Vorgaben für die Kassenärztlichen Vereinigungen, die die Transparenz bei der Abrechnungsprüfung betreffen. Zudem wird für Leistungserbringer, die nicht Mitglied einer Kassenärztlichen Vereinigung sind – also etwa testende Apotheken –, der Verwaltungskostensatz gesenkt. Noch bis zum 30. April 2022 bleibt er bei den derzeit geltenden 3,5 Prozent des Gesamtbetrags der Abrechnungen abzüglich der Sachkosten. Ab dem 1. Mai 2022 sollen es nur noch 2,5 Prozent sein.

Mit dieser Verordnung ist erst einmal gesichert, dass Apotheken und andere Teststellen ganz normal weiter Tests nach den Vorgaben der Testverordnung anbieten können. Möglicherweise schiebt das Bundesgesundheitsministerium eine weitere Änderung hinterher. Es scheint zumindest denkbar, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt Bürgertests nur noch in definierten Ausnahmefällen möglich sein sollen.