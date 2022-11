ABDA: Apotheken sollen auch symptomatische Personen testen

Hingegen lehnt es die ABDA klar ab, dass sowohl die Vergütung für in Apotheken erbrachte Testungen als auch die Vergütung von Sachkosten für PoC-Antigentests und Antigen-Tests zur Eigenanwendung weiter gesenkt werden sollen. Wo es bisher 7 Euro für die Durchführung von PoC-Antigentests und 2,50 Euro fürs Material gab, sollen es dem Entwurf zufolge ab. 1. Dezember 2022 nur noch 6 Euro plus 2 Euro sein. Für die Bürgertests mit 3 Euro Eigenbeteiligung für Getestete soll das Honorar für die Durchführung entsprechend von 4 Euro auf 3 Euro sinken. Für überwachte Antigen-Tests zur Eigenanwendung soll die Vergütung von 5 auf 4 Euro sinken.

ABDA: Aufwand hat sich nicht verringert!

Zu Begründung führt das BMG aus, dass sich der Beratungsbedarf für Testungen verringert habe. Doch dies wagt die ABDA zu bezweifeln. „Der Beratungsbedarf von Personen, die Testungen in Anspruch nehmen, hat sich im Verlauf der Entwicklung der Pandemie inhaltlich nicht verändert“, schreibt sie. Demgegenüber sei der zusätzliche Verwaltungsaufwand seit den Ende Juni 2022 erfolgten Änderungen der Testverordnung unverändert hoch geblieben. „Wir fordern insofern, von den vorgesehenen Kürzungen der Vergütung abzusehen“.

Hinweis auf zwei DAT-Anträge

Zudem hat die ABDA zwei weitergehende Vorschläge für Änderungen der Testverordnung: Die Hauptversammlung der deutschen Apothekerinnen und Apotheker hatte sich anlässlich des Deutschen Apothekertags 2022 dafür ausgesprochen, dass in Apotheken auch symptomatische Personen getestet werden können. Bereits während der Corona-Welle im Sommer dieses Jahres seien symptomatische Personen vielfach durch überlastete Arztpraxen zur Testung an Apotheken verwiesen worden, schreibt die ABDA. Mit Beginn der Grippewelle und zunehmenden Erkältungskrankheiten sei zu erwarten, dass dies nun wieder geschieht. Die ABDA hält es daher für sinnvoll, für die Apotheken Rechtssicherheit durch eine entsprechende Klarstellung in der Coronavirus-Testverordnung zu schaffen.