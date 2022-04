BÄK-Pandemierat will Arztvorbehalt bei Tests auf SARS-CoV-2 wiederherstellen

Letztlich verschaffte sich das Ministerium mehr Zeit und verlängerte die TestV im Wesentlichen bis Ende Juni. Nun meldet sich der Ärztliche Pandemierat der Bundesärztekammer zu Wort: Er hat klare Vorstellungen, wie es in Sachen SARS-CoV-2-Testangebot weitergehen soll. In einem aktuellen Statement fordert die zuständige Arbeitsgruppe, für den kommenden Herbst und Winter eine nachhaltige und vorausschauende Teststrategie und Ressourcenplanung. „Die COVID-19-Pandemie erfordert weiterhin bei diagnostischen Tests eine sachgerechte Reaktion auf dynamische Entwicklungen“, heißt es in dem Papier, das die BÄK auf ihrer Website veröffentlicht hat.

Aus der Erfahrung lernen

Um im dritten Pandemiejahr gewappnet zu sein für die kalte Jahreszeit, gelte es, aus „den Erfahrungen der vergangenen Jahre und den zurückliegenden Infektionswellen zu lernen, um zeitnah und wirksam mit anlassbezogener niedrigschwelliger Testung die medizinisch erforderliche Diagnostik, das Kontaktpersonenmanagement und insbesondere den Schutz vulnerabler Gruppen sicherstellen zu können“.

Konkret empfehlen die Mitglieder der Arbeitsgruppe, zu denen auch die bekannte Infektiologin Professor Sandra Ciesek von der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie gehört, vornehmlich Menschen mit bestehenden Vorerkrankungen, Immunsupprimierten, Senioren und anderen, die ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe aufweisen, Vorrang bei den Testungen einzuräumen. Zudem sind nach Einschätzung der Ärztinnen und Ärzte vor allem auch Personen, die in Alten- und Pflegeheimen, Betreuungseinrichtungen sowie Krankenhäusern versorgt werden, mit geeigneten Testkonzepten zu schützen. PCR-Testkapazitäten müssen demnach für die im Herbst benötigten Testungen aufrechterhalten werden.

Arztvorbehalt wiederherstellen

Wichtig für die Apotheken: Der BÄK-Pandemierat spricht sich dafür aus, die Testinfrastruktur „zu professionalisieren“: Der Arztvorbehalt zur Feststellung übertragbarer Krankheiten sei wiederherzustellen. „SARS-CoV-2-Tests sind nur von medizinischem Fachpersonal unter strikter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Qualitätssicherung durchzuführen“, halten die Expertinnen und Experten fest. „Bürgertests und anlasslose Massentestungen haben im aktuellen Testkonzept keinen Platz.“ Das würde bedeuten, dass Apotheken und andere Teststellen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, keine Tests mehr anbieten dürften. Selbsttestungen durch Laien sollten dem Papier zufolge aber weiterhin möglich sein. Darüber hinaus seien die Coronavirus-Testverordnung und -Surveillanceverordnung zu verlängern.