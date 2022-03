Die ABDA hat es trotz äußert kurzer Frist noch geschafft, eine schriftliche Stellungnahme zum jüngsten Gesetzentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes abzugeben – sie ist auch heute bei der öffentlichen Anhörung im Gesundheitsausschuss vertreten.

Im Vorfeld war erneut von vielen Seiten Kritik an dem mittlerweile als Gesetzentwurf der Ampelfraktionen vorliegenden Plänen laut geworden. Die Änderungen im Infektionsschutzgesetz sind eine Reaktion darauf, dass zahlreiche Rechtsgrundlagen für Corona-Schutzmaßnahmen mit Ablauf des 19. März auslaufen werden. Nach den Vorstellungen des Bundesgesundheitsministers soll es künftig nur noch eine eng umgrenzte Masken- und Testpflicht als bundesweite „Basis“-Maßnahmen geben, weitere Maßnahmen in konkret genannten Gebieten (Hotspots) werden den Landesparlamenten überlassen. Noch ist allerdings das letzte Wort nicht gesprochen. Die Anhörung heute im Bundestag wird auszuwerten sein, erst am Mittwoch findet die erste Lesung im Bundestag statt, bis zur abschließenden Lesung am kommenden Freitag sind noch Änderungen möglich, sogar wahrscheinlich.