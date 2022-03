Sperren von COVID-19-Zertifikaten soll bald auf EU-Ebene möglich sein

Falsche oder als gefälscht entlarvte Impf-, Test- oder Genesenennachweise können künftig EU-weit für nichtig erklärt werden. „Mit dieser Maßnahme wird ein Zertifikat, das in einem Mitgliedstaat widerrufen wird, auch in anderen Mitgliedstaaten als ungültig angezeigt“, teilte die EU-Kommission am heutigen Montag mit. Bislang habe es in mehreren EU-Ländern lediglich nationale Widerruf-Systeme für die COVID-19-Zertifikate gegeben.