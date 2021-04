EU-Parlament für „grünes Zertifikat“ als Impfnachweis

Das EU-Parlament hat für die Einführung eines sogenannten grünen Zertifikats als Nachweis für eine erfolgte Impfung gegen COVID-19 gestimmt. Vorgesehen ist, dass alle EU-Länder zunächst eigene digitale Nachweissysteme schaffen müssen, die dann in Form des EU-Zertifikats vernetzt werden können. Auch in Deutschland soll daher laut Bundesgesundheitsministerium bald in Impfzentren, Arztpraxen und Krankenhäusern ein digitaler Impfnachweis ausgestellt werden, den Geimpfte mithilfe einer App einscannen können. Bei bereits in der Vergangenheit Geimpften soll der Nachweis nachträglich in das „grüne Zertifikat“ übertragen werden, was auch in Apotheken möglich sein soll. Wie der digitale Nachweis einer Genesung genau erfolgen soll, ist noch nicht geklärt.