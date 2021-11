BMG arbeitet an der Sperrung einzelner Zertifikate

Digitale Impfzertifikate von bestimmten Apotheken können seit kurzem zurückgerufen und in der Corona-Warn-App (CWA) als ungültig gekennzeichnet werden. Eine neue Funktion der App macht es möglich. Hintergrund ist laut dem CWA-Team, dass es in der Vergangenheit „einige wenige Apotheken“ gab, die gefälschte Impfzertifikate herausgegeben haben. Und die können nun auf diese Weise aus dem Verkehr gezogen werden. Allerdings werden nicht nur die unrechtmäßig erlangten Zertifikate gesperrt, sondern alle in der jeweiligen Apotheke ausgestellten. Es wird nämlich die entsprechende ID der Apotheke gesperrt und somit alle von dieser ID ausgestellten Zertifikate – auch der Papierausdruck wird dann von der CovPassCheck-App als ungültig ausgewiesen.