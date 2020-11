Termin für Grippeschutzimpfung – online gebucht

Die AOK-Versicherten unter seinen Kunden sind begeistert, dass sie nun auch die Grippeschutzimpfung in der Apotheke durchführen lassen können. Um seinen Kunden die Buchung eines Impftermins in der Apotheke zu erleichtern, hat Wehrenpfennig sogar ein Buchungstool mit Filterfunktion auf seiner Webseite eingerichtet, die den Impfwilligen anzeigt, ob sie für eine Impfung in der Apotheke in Frage kommen. Der Apotheker hofft, dass noch weitere Krankenkassen Verträge mit dem Verband abschließen und dass in nicht allzu ferner Zukunft auch Privatpatienten das Angebot der Apotheke annehmen können. Er kann sich auch vorstellen, schon bald weitere Dienstleistungen anzubieten.

Hören Sie unseren Podcast, in dem Wehrenpfenning auch darüber spricht, wie die Reaktionen der Kunden und der Ärzte auf das Angebot ausgefallen sind.