Impfende Apotheker im Drive-in-Zelt

Jetzt geht‘s los: Apothekerinnen und Apotheker werden bei einer Impf-Aktion in Hagen am kommenden Wochenende selbst gegen COVID-19 impfen. Apotheker Dr. Christian Fehske, Rathaus-Apotheke Hagen, hat die Impf-Events zusammen mit Ärztinnen und Ärzten organisiert. Wie man sich diese Aktionen vorstellen darf und warum jetzt Apothekerinnen und Apotheker auch gegen COVID-19 impfen dürfen – darüber sprach ich in meinem Podcast mit Apotheker Fehske.