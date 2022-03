Wie Marcel Becker im Podcast-Gespräch sagt, kann er seine unternehmerischen Kontakte in die Ukraine nutzen, aber auch private Kontakte. Von dort hört er, woran es akut mangelt, was dringend gebraucht wird. So stellt er fest, dass von Region zu Region die Nachfrage nach Arzneimitteln und anderen Waren sehr unterschiedlich ist. Während es in der Stadt Charkiw vor allem an Arzneimitteln, Verbandmaterial und an Gütern für die medizinische Grundversorgung mangelt, besteht in anderen Regionen vermehrt Nachfrage nach Lebensmitteln und nach warmer Kleidung.