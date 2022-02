Nach Infliximab-Therapie der Mutter: Lebendimpfstoffe bei Säuglingen aufschieben

Der Pharmakovigilanz-Ausschuss der europäischen Arzneimittelagentur PRAC plant einen Rote-Hand-Brief zu Infliximab. Er werde nun an den Ausschuss für Humanarzneimittel CHMP weitergeleitet, der über die Verbreitung des Rote-Hand-Briefs entscheiden wird, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Darin soll dann empfohlen werden, Impfungen mit Lebendimpfstoffen bei Säuglingen, die während der Schwangerschaft oder dem Stillen mit Infliximab in Kontakt gekommen sind, bis zu zwölf Monate nach Geburt zu verschieben.