Etanercept zählt zur Gruppe der biologischen DMARD (bDMARD, DMARD = Disease-modifying anti-rheumatic drug). Nach seinem Wirkmechanismus wird Etanercept den TNF-α-Antagonisten zugeordnet.

Der Tumornekrosefaktor-α (= TNF-α) ist ein Zytokin, welches an nahezu allen Entzündungsreaktionen beteiligt ist. TNF- α vermittelt seine Wirkung über zwei verschiedene Rezeptoren, die sich an der Zelloberfläche von nahezu allen Körperzellen befinden. Zusätzlich kommen TNF-Rezeptoren auch in löslicher Form vor. Diese agieren als natürliche Regulatoren der Zytokine, indem sie überschüssiges TNF-α abfangen.