Bei Adalimumab handelt es sich um einen vollständigen humanen, monoklonalen IgG1-Antikörper gegen TNF-α. Zugelassen wurde Adalimumab 2003 unter dem Namen Humira® von der Firma AbbVie. Nach Ablauf des Patents in Europa am 16. Oktober 2018 kamen gleich am darauffolgenden Tag drei Biosimilars auf den Markt. Mittlerweile sind insgesamt 10 Biosimilars in Europa erhältlich.