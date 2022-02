Gilt die COVID-19-Impfpflicht auch für impfende Apotheker?

Heute in einem Monat tritt die Impfpflicht gegen COVID-19 für Beschäftigte in bestimmten Gesundheitseinrichtungen in Kraft. In einem ausführlichen Frage-Antwort-Katalog steckt das BMG ab, für wen sie unter welchen Umständen gilt. Wer in einer öffentlichen Apotheke impft, ist demnach nicht betroffen – es gibt aber Tätigkeiten, bei denen Apotheker:innen durchaus unter die Impfpflicht fallen.