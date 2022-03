Allerdings kann das Apothekenpersonal von der Impfpflicht betroffen sein, das hängt von den jeweils ausgeübten Tätigkeiten ab. Sollten nämlich Apotheker:innen beispielsweise Impfungen in einer anderen Einrichtung oder in einem Unternehmen vornehmen, das unter die Regelung des § 20a IfSG fällt, zum Beispiel einem Pflegeheim, fallen sie unter die Impfpflicht.

Außerdem müssen Apotheker:innen, die im Rahmen der Klinik- oder Heimversorgung in den jeweiligen Einrichtungen tätig sind, einen Impfschutz laut § 20a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG nachweisen. „Tätig“ bedeutet in diesem Fall, dass sich jemand im Zuge der Versorgung regelmäßig und nicht nur jeweils zeitlich vorübergehend wenige Minuten in dem Krankenhaus oder Heim aufhält. Das trifft beispielsweise auf Apotheker:innen zu, die auf den Stationen arbeiten.

Die Bundesapothekerkammer hat die Empfehlungen zur Qualitätssicherung bei der Versorgung der Bewohner von Heimen und der Versorgung der Krankenhauspatienten durch Apotheken überarbeitet und angepasst.