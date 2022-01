Zum Freitesten aus der Kontaktpersonen-Quarantäne oder Infizierten-Isolation sollen künftig zertifizierte Antigen-Schnelltests reichen, die jedoch als weniger zuverlässig gelten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte dazu: „Wenn zwei Antigentests hintereinander positiv sind, dann ist das fast so sicher wie ein PCR-Test.“ Es komme nur ganz selten vor, dass sie ein falsches Ergebnis lieferten.

Labormediziner: Schnelltests sind kein Ersatz für PCR

Der Vorsitzende des Verbands der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM), Michael Müller, sieht das anders: „Antigen-Schnelltests bieten zum Freitesten nicht genügend Sicherheit. Wir sehen in unserem Laboralltag zu viele falsche Schnelltestergebnisse und empfehlen daher das konsequente Freitesten im PCR-Verfahren“, betonte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur dpa. Auch der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb liegt auf dieser Linie. „Es ist problematisch, dass sich Klinik- und Pflegepersonal in Zukunft mit einem Antigentest nach sieben Tage freitesten kann“, sagte er dem RND. „Ich halte es für sinnvoll, dass in diesen sensiblen Bereichen weiterhin PCR-Tests verwendet werden.“

Der ALM rief die Politik stattdessen zu Gesprächen über die angestrebte Ausweitung der PCR-Testkapazitäten auf. „Wir müssten wissen, um wie viel die Kapazität erhöht werden soll und in welchem Zeitraum“, sagte Müller. Es gehe um Geräte, um Mitarbeiter und auch die Frage, was passiere, wenn die höhere Kapazität aufgebaut und dann im Zweifel nicht benötigt werde. Beim Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) erklärte er: „Wir können die Kapazitäten nicht beliebig von heute auf morgen ausbauen.“

Städtetag fordert mehr Geld für PoC-PCR-Tests

Der Deutsche Städtetag schlug zudem vor, zur Erweiterung der PCR-Kapazitäten auf sogenannte PoC-PCR-Tests zu setzen, die ohne Labor auskommen und schnelle Ergebnisse liefern. Solche Tests (konkret: NAT, Nukleinsäure-Amplifikationstechnik) dürfen auch Apotheken anbieten, seitdem die Coronavirus-Testverordnung (TestV) Ende Dezember entsprechend angepasst wurde. „Dafür müsste dann aber auch die Finanzierung für diese Tests verbessert werden“, sagte Städtetagspräsident Markus Lewe (CDU) aus Münster der dpa. Aktuell bekommen Apotheken dafür je Test nur 30 Euro plus 8 Euro für den Abstrich. Das deckt kaum die Materialkosten ab – ein Minusgeschäft für die Betriebe. Die Folge: Kaum eine Apotheke bietet sie derzeit an, zumindest nicht auf Basis der Testverordnung. Die Bereitschaft wäre bei angemessener Vergütung jedoch bei vielen vorhanden, wie das Ergebnis einer DAZ-Umfrage zeigt.