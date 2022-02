Der diesjährige Weltkrebstag, der am heutigen Freitag stattfindet, steht unter dem Motto „Versorgungslücken schließen“. Damit will die Deutsche Krebshilfe darauf aufmerksam machen, dass Krebsfrüherkennungen auch in Pandemiezeiten wichtig sind, offenbar diese Untersuchungen aber unter anderem aus Angst vor einer Corona-Infektion viel weniger in Anspruch genommen werden. Dasselbe gilt für die Nachsorge.