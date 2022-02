Apothekenzahl sinkt auf unter 18.500

Jahr für Jahr vermeldet die ABDA – ebenso wie ihre Standesorganisationen auf Landesebene – einen Rückgang der Apothekenzahlen. Seit dem Jahr 2008 sinkt die Zahl der Betriebsstätten, die in Hochzeiten schon bei rund 21.500 lag. Ende 2021 waren es nur noch 18.461 und damit 292 weniger als ein Jahr zuvor, wie die ABDA am heutigen Mittwoch mitteilt. Die Apothekendichte in Deutschland liegt nunmehr bei 22 Apotheken pro 100.000 Einwohner und damit laut ABDA deutlich unter dem Durchschnitt in der Europäischen Union (32).