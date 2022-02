Kassen geben 10 Prozent mehr für Arzneimittel aus

Die Zahl der verordneten Arzneimittel ist laut DAV im Jahr 2021 leicht um 0,3 Prozent auf 714 Millionen gestiegen. 2020 war sie um 0,9 Prozent auf 712 Millionen Packungen gesunken.

„Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie mit Lockdowns und damit verbundenen Schwankungen der Patientenströme zeigt sich die Bedeutung einer immer anspruchsvolleren Arzneimittelversorgung der Bevölkerung“, kommentiert der DAV-Vorsitzende Thomas Dittrich diesen Anstieg. Als Ursachen nennt er die üblichen Treiber: Das sind vor allem die demografische Entwicklung und der medizinische Fortschritt.

Ärzte und Krankenkassen hatten in ihren Rahmenvorgaben für 2021 mit 5,1 Prozent Steigerung gerechnet. Nun ist sie fast doppelt so hoch ausgefallen. Schon im Jahr 2020 hatten die GKV-Arzneimittelausgaben stärker als erwartet um 6,6 Prozent auf 40,9 Milliarden Euro zugelegt.

Dittrich: Kostentreiber sind nicht die Apotheken

Dittrich stellt aber auch klar: „Die Apotheken sind keine Kostentreiber im System. Im Gegenteil: Ihr Anteil an den Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenkassen ist seit Jahren rückläufig und liegt nur noch bei knapp über zwei Prozent. Die zahlreichen Sonderaufgaben, die die Apotheken in der Pandemie-Bekämpfung übernommen haben, wurden ohnehin in der Regel nicht zulasten der gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet.“