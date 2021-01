Weniger Rezepte im Pandemiejahr 2020

Nach einer am heutigen Mittwoch veröffentlichen Presseinformation der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), sind die Arzneimittelausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im Pandemiejahr um 6,6 Prozent auf 40,9 Milliarden Euro (inklusive Mehrwertsteuer) gestiegen. Dabei sind die Einsparungen der Krankenkassen durch Rabattverträge noch nicht berücksichtigt, da noch Zahlen für das Gesamtjahr fehlen. Dennoch zeigt sich eine Tendenz, denn die Einsparungen durch die vertraglich zwischen Kassen und Pharmaunternehmen vereinbarten Rabatte in den ersten neun Monaten 2020 seien „rekordverdächtig“, so die ABDA – sie lagen bei 3,6 Milliarden Euro. Das ergeben erste Berechnungen des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) auf der Grundlage der Abrechnungsergebnisse von Apothekenrechenzentren.