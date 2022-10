Die Zahl der Rezepte stieg im August 2022 um 5,2 Prozent gegenüber dem August des Vorjahres – über die gesamten ersten acht Monate liegt dieses Plus bei 3,9 Prozent. Die für das Apothekenhonorar bedeutsame Rezeptzahl befindet sich allerdings nach wie vor unterhalb des Niveaus in 2019 – also vor Beginn der Corona-Pandemie. 2019 lag die Zahl der GKV-Rezepte von Januar bis August bei 307 Millionen, 2020 waren es dann 269 Millionen und 2021 sogar nur 286 Millionen. In diesem Jahr waren es nun 300 Millionen GKV-Rezepte in den ersten acht Monaten.

Starke prozentuale Anstiege gibt es auch weiterhin bei den Impfstoffausgaben – wobei diese im August mit 8,5 Prozent wieder im einstelligen Bereich lagen. Im Juli lag das Wachstum noch bei 19,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Über die ersten acht Monate hinweg ergibt sich sogar ein durchschnittlicher Zuwachs von 26,2 Prozent – auf nunmehr 1,23 Milliarden Euro. Dieser sei auf deutlich gestiegene Gürtelrose-Impfungen im 1. Halbjahr des Jahres zurückzuführen, so der DAV.