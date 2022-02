Doch weiterhin PCR-Tests für alle

Wegen der Omikron-Welle mit der hohen Zahl an Infizierten stoßen die Labore derzeit an ihre Kapazitätsgrenzen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte bereits angekündigt, dass es eine neue Reihenfolge geben soll. So sollen PCR-Tests zum Nachweis einer Corona-Infektion künftig vorrangig für Menschen aus dem Gesundheitswesen zur Verfügung stehen. Gleichzeitig soll der Anspruch auf diese hochwertigen, genauen Tests aber für alle Menschen bestehen bleiben. Darüber hat Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am gestrigen Montag nach einer Videoschalte mit ihren Länderkollegen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) informiert. Die diskutierten Vorschläge, dass beispielsweise nach einem positiven Schnelltest oder einem Warnhinweis in der Corona-Warn-App der Anspruch ganz entfallen sollte, sind damit offenbar vom Tisch. Unter anderem der Deutsche Städtetag hatte diesen Ansatz kritisiert und gefordert, verstärkt auch auf PoC-PCR-Tests zu setzen.