Zukünftig PCR-Pool-Tests als Alternative

PCR-Pooltests werden bereits an den bayerischen Grund- und Förderschulen durchgeführt. Dazu werden Speichelproben von mehreren Personen gemeinsam in einer Gesamtprobe (dem „Pool“) untersucht, erklärt das bayerische Kultusministerium auf seiner Website. Die Probenentnahme geschieht durch einen „Lollitest“, bei dem die Schülerinnen und Schüler für 30 Sekunden an einem Abstrichtupfer lutschen wie an einem Lolli. Alle Abstrichtupfer einer Klasse kommen gemeinsam in einen Behälter, die Auswertung erfolgt via PCR-Test. Dafür müssen die Speichelproben an der Schule abgeholt und in einem Labor ausgewertet werden. Sollte ein Pool positiv auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 getestet werden, ist eine individuelle Nachtestung erforderlich. Diese erfolgt anhand von Rückstellproben („Einzelproben“), die gemeinsam mit den anderen Proben (dem Pool) abgeholt werden.