Österreich setzt auf PCR-Gurgel-Tests – auch eine Lösung für Deutschland?

Wer einen Gurgel-PCR-Test machen möchte, muss sich zunächst im Internet auf der Seite allesgurgelt.at registrieren. Er kann dann in einer Filiale der Drogeriekette Bipa bis zu acht Selbsttests abholen. Um den Test durchzuführen, loggt man sich auf der Seite des Anbieters ein. Zur Identifizierung muss man seinen Personalausweis oder seine Krankenversicherungskarte in die Kamera des Handys halten und dann mit einer im Testkit enthaltenen Lösung den Mund ausspülen und am besten auch gurgeln. Die Flüssigkeit wird anschließend in ein Probenröhrchen gespuckt, das ebenfalls vor laufender Kamera verschlossen und versiegelt wird.