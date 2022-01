Die PCR-Test-Priorisierung kommt

Relevant ist dies auch für Apotheken, die Abstriche für in Laboren durchgeführte PCR-Tests nehmen: Denn diese sollen als nach der Testverordnung berechtigte Leistungsbringer verpflichtet werden, in dem für die Labordiagnostik zu verwendenden Vordruck zu dokumentieren, ob das Probenmaterial einem der zuvor genannten Beschäftigten zuzuordnen ist. Besagte Beschäftigte, die sich den Abstrich nehmen lassen, sollen wiederum dem Testpersonal darlegen müssen, dass sie in einem Krankenhaus, einer stationären Pflegeeinrichtung, in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe, in einem ambulanten Pflegedienst oder in einem Dienst der Eingliederungshilfe tätig sind.