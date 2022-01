Welche DiGA sind neu?

Die Abkürzung DiGA steht für digitale Gesundheitsanwendung. Dahinter stecken in der Regel Apps, die Nutzer:innen bei Diagnose und Therapie von Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen unterstützen sollen. Es handelt sich dabei um Medizinprodukte niedriger Risikoklassen (I oder IIa). Seit Dezember 2019 können DiGA von Ärzten und Psychotherapeuten verschrieben und auf Kassenkosten abgerechnet werden. Voraussetzung für die Verordnungsfähigkeit ist eine Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis. Mittlerweile werden 28 Anwendungen (Stand 13. Januar 2022) gelistet, acht davon sogar dauerhaft.

Was sich im Verzeichnis verändert hat und welche Anwendungen neu dazugekommen sind, haben wir für Sie in diesem Zweiteiler zusammengetragen. Teil zwei folgt in Kürze.