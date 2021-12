Ein mRNA-Impfstoff gegen die Lyme-Borreliose?

Indem die Zecke im Blutsaugen gestört wird, werden gleichzeitig auch weniger Krankheitserreger übertragen. So konnte in einem zweiten Versuch bei keinem von 16 geimpften Tieren eine Lyme-Borrelliose festgestellt werden, nachdem alle drei mit Borrelia burgdorferi infizierten Zecken nach Auftreten der Rötung entfernt wurden. Im Gegensatz dazu erkrankten sechs von 13 ungeimpften Meerschweinchen trotz Beseitigung der Blutsauger. Wurde eine einzelne infizierte Zecke auf den geimpften Meerschweinchen angebracht und nicht entfernt, wurde keines der Tiere infiziert, während sich in 60 Prozent der Kontrolltiere anschließend eine Lyme-Borreliose nachweisen ließ.

Blieben jedoch alle drei Zecken an den Meerschweinchen haften, nahm der Schutz auch bei geimpften Tieren ab. Die Vakzine soll den Studienautoren zu­folge die frühzeitige Erkennung eines Zeckenstichs verbessern. Dies ermöglicht eine rechtzeitige Entfernung der Zecke, noch bevor diese infektiöse Bakterien übertragen kann.

