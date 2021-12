Was rät die WHO zu Nuvaxovid?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vorläufige Empfehlungen zur Anwendung von Nuvaxovid® veröffentlicht, genauer gesagt die Strategische Beratende Expertengruppe für Impfungen (SAGE) der WHO. Der Protein-basierte COVID-19-Impfstoff von Novavax ist seit 20. Dezember in der EU bedingt zugelassen, auch in Indonesien und den Philippinen liegen bereits Notfallzulassungen vor. Ende des Jahres will Novavax in den Vereinigten Staaten die Zulassung beantragen.