Verschlimmern Migräne-Antikörper ein Raynaud-Syndrom?

Dass Patient:innen mit Raynaud-Syndrom häufig auch gleichzeitig an Migräne leiden, zeigen mehrere Arbeiten, veröffentlicht unter anderem im „Annals of Internal Medicine“ („Increased Prevalence of Migraine and Chest Pain in Patients with Primary Raynaud Disease“) oder „JAMA Network“ („Prevalence of Raynaud's Phenomenon in Patients With Migraine“). Umso wichtiger scheint es, dass mit Therapie der einen Erkrankung die andere sich nicht verschlechtert.