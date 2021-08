Hilft Eptinezumab auch bei akuter Migräne?

Drei Migräne-Antikörper sind in der EU bereits zugelassen – Erenumab in Aimovig®, Fremanezumab in Ajovy® und Galcanezumab in Emgality® –, einen vierten prüft die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) derzeit: Eptinezumab (VyeptyiTM). Indiziert sind die CGRP- und CGRP-Rezeptor-Antikörper (Erenumab) zur Prophylaxe von Migräne-Attacken. Nun entpuppt sich allerdings der Nachzügler Eptinemzumab, der als einziger intravenös appliziert werden muss, als Schatzkästchen auch für die Akuttherapie.

Das Amerikanischer Ärzteblatt „JAMA“ berichtet in „Effects of Intravenous Eptinezumab vs Placebo on Headache Pain and Most Bothersome Symptom When Initiated During a Migraine Attack” über eine positive Wirksamkeit, wenn Eptinezumab während einer Attacke gegeben wurde.