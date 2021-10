Erenumab: nun beträchtlicher Zusatznutzen im Vergleich zu Topiramat

Mit dieser Einschätzung ändert der G-BA seine initiale Entscheidung zur Nutzenbewertung von Erenumab (Aimovog®) vom Mai 2019. Im Mai 2019 zeigte sich der G-BA in der Nutzenbewertung des Migräne-Antikörpers recht streng, er erkannte lediglich im Vergleich zu Best supportive Care einen Anhaltspunkt auf einen beträchtlichen Zusatznutzen in der Migräneprophylaxe mit Erenumab, sprich für austherapierte Patienten. Das bedeutet: Die Migränepatienten mussten bereits eine Prophylaxe mit Metoprolol, Propranolol, Flunarizin, Topiramat, Amitriptylin, Valproinsäure, Clostridium botulinum Toxin Typ A versucht und auf diese nicht angesprochen oder sie nicht vertragen haben oder sie durfte für die Migräniker nicht geeignet sein – erst dann könnten sie nach Einschätzung des G-BA von Erenumab profitieren. Der G-BA folgte mit seiner Entscheidung der Einschätzung des IQWiG (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen).