ABDA: Positive Ansätze und verpasste Gelegenheiten

Am gestrigen Mittwoch haben SPD, Grüne und FDP ihren Regierungsfahrplan für die kommenden vier Jahre vorgelegt. Viele der Pläne für das Gesundheitswesen und speziell die Arzneimittelversorgung sieht die ABDA positiv. „Zunächst einmal ist es gut, dass die Prävention und die sektorenübergreifende beziehungsweise interprofessionelle Zusammenarbeit im Gesundheitswesen stärker in den Fokus der Politik gerät“, erklärt ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening in einer Pressemitteilung. Für die Apothekerschaft besonders wichtig sei, dass die Koalition ein klares Bekenntnis zur Stärkung pharmazeutischer Dienstleistungen in Apotheken abgebe. Auch dass die neue Regierung sich zum Ziel gesetzt habe, ein Bürokratieabbaupaket zu schnüren, begrüßt Overwiening: „Das lässt hoffen, dass wir auch in den Betrieben einiges an administrativem Ballast abwerfen können und damit wieder mehr Zeit für die Patientenbetreuung haben.“