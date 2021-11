Licht im Netzwerk: Die Unternehmensfamilie rund um die ABDA

Die Arbeit der ABDA als Interessenvertretung für die Apotheker mündet vielfach in wirtschaftliche Tätigkeiten. Darum hat die ABDA um sich herum mehrere wirtschaftende Unternehmen angesiedelt. Wie hängen Tochterunternehmen und weitere Organisationen rund um die ABDA zusammen? Wer macht was? Besonders spannend ist dabei die Frage: Was wird aus den erwirtschafteten Gewinnen? Um dies alles geht es in einem Beitrag in der neuen Ausgabe der DAZ.