Vertreter der Länder übten umgehend Kritik an diesen Plänen, die Lauterbach und FDP-Justizminister Marco Buschmann am vergangenen Mittwoch vorgestellt hatten. So sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): „Dass ausgerechnet in einer solchen Phase der Instrumentenkasten für die Eindämmung der Pandemie beschränkt werden soll, ist schwer zu verstehen. Man wirft doch den Feuerlöscher nicht weg, wenn es noch brennt.“ Gebraucht werde etwa eine allgemeine Maskenpflicht für große Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte der Nachrichtenagentur dpa: „Der Bund muss seinen Gesetzentwurf dringend nachbessern und den Ländern mehr Werkzeuge an die Hand geben, damit wir im Herbst nicht womöglich sehenden Auges erneut in schwierige Situationen hineinlaufen.“ Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte der „Welt“: „Weitgehend flächendeckend verabredete Basisschutzmaßnahmen und bewährte Instrumente der Pandemiebekämpfung werden abgeschafft, stattdessen zeichnet der Entwurf einen Flickenteppich an Regeln vor, den die Menschen kaum verstehen werden.“

Kontaktbeschränkungen nicht mehr möglich

Dennoch zeigte sich der Bundesgesundheitsminister heute in der Bundespressekonferenz überzeugt, dass die Länder mit seinen Vorschlägen alle nötigen Instrumente in der Hand haben. Denn sie können abseits der Basismaßnahmen ergänzende Schutzmaßnahmen ergreifen. Voraussetzung ist nach dem jetzt vorliegenden Entwurf, dass ein Landesparlament zuvor „eine konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage“ festgestellt hat – entweder wegen der Ausbreitung einer Virusvariante mit „signifikant höherer Pathogenität“ oder wegen einer hohen Zahl bzw. eines starken Anstiegs von Neuinfektionen und deshalb drohender Überlastung der Klinikkapazitäten. Dann kann es Maßnahmen in einer „konkret zu benennenden Gebietskörperschaft“ beschließen – die Rede ist von „Hotspots“, die Lauterbach zufolge aber auch ein gesamtes Bundesland ausmachen können.

Als zusätzliche Maßnahmen sind weitergehende Maskenpflichten (z. B. Schulen), Abstandsgebote, die Pflicht zur Vorlage von Impf-, Genesenen- oder Testnachweisen und die Pflicht zu Hygienekonzepten vorgesehen. Nur die nach bisheriger Gesetzeslage noch möglichen Kontaktbeschränkungen gebe es künftig nicht mehr, erklärte Lauterbach. Dieses Instrument sei in letzter Zeit ohnehin nicht mehr eingesetzt worden und sei überdies schwer zu kontrollieren, erläuterte der Minister.