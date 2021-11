Die epidemische Lage geht, die kostenlosen Bürgertests kommen wieder

Trotz steigender Infektionszahlen und sich wieder mit COVID-19-Patienten füllender Intensivstationen soll die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht verlängert werden. Damit läuft sie automatisch zum 25. November 2021 aus – und es fällt die Grundlage für zahlreiche Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens weg, die bislang an die „epidemische Lage“ geknüpft sind. Während der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nicht weiter tätig geworden ist, haben die Ampelkoalitionäre in spe am gestrigen Montag einen Gesetzentwurf zur „Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ vorgelegt.

Wie die gesundheitspolitischen Sprecherinnen von SPD, Grünen und FDP am heutigen Dienstag betonten, soll damit eine neue und rechtssichere Grundlage für alle weiterhin nötigen Schutzmaßnahmen der Länder und Kommunen geschaffen werden. Im Zentrum der Änderungen steht ein neuer § 28a Abs. 7 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Er ermöglicht bis zum 19. März 2022 weiterhin Maßnahmen wie Maskenpflicht, Abstandsgebote, Hygienevorgaben für Gemeinschaftseinrichtungen, die Pflicht zur Vorlage von Impf-, Genesenen- oder Testnachweis – auch ohne, dass eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt ist. Dagegen sind so schwere Grundrechtseingriffe wie Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren und Schulschließungen nicht mehr vorgesehen.