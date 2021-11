G-BA lehnt Zusatznutzen für Zolgensma ab

Der Beschluss ist „mit großer Wahrscheinlichkeit nur vorläufig“. Laut G-BA-Chef Professor Josef Hecken will das Gremium spätestens im Sommer 2027 erneut über Zolgensma beraten, wenn „hoffentlich Informationen aus dem Behandlungsalltag“ – aus der anwendungsbegleitenden Datenerhebung – vorlägen. Der G-BA hatte am 4. Februar 2021 Novartis verpflichtet, „Daten zu seinem Arzneimittel in der klinischen Routine zu erheben und für eine Zusatznutzenbewertung auszuwerten“.