Zolgensma verhilft Kindern zum Sitzen

44 Prozent (14 von 32 Kindern) erreichten den primären Endpunkt und damit 10-sekündiges freies Sitzen bei jeder Kontrolle bis zum Studienende im Alter von 18 Monaten. In der Vergleichsgruppe war es von 23 Babys keines, das für zehn Sekunden alleine sitzen konnte. Zudem schafften fast alle Kinder (97 Prozent, 31 von 32) bis zum Alter von 14 Monaten ohne dauerhaft unterstützende Beatmung auszukommen, in der Vergleichskohorte waren mehr als ein Viertel der Kinder (26 Prozent, 6 von 23) auf Beatmung angewiesen. Allerdings erfuhr auch fast jedes der behandelten Kinder (97 Prozent, 23 von 33) eine Nebenwirkung, bei knapp jedem fünften Kind (18 Prozent, 6 von 32) wurden die unerwünschten Ereignisse als schwerwiegend eingestuft – am häufigsten traten Fieber, Infektionen der oberen Atemwege und Erhöhung der Leberwerte auf. Ein Kind starb, laut den Wissenschaftlern bestand kein Zusammenhang mit dem Studienarzneimittel – das Kind verstarb an einer hypoxisch-ischämischen Hirnschädigung in Folge einer Atemwegsinfektion.