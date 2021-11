Nach Kritik an Comirnaty-Studie: Was sagen Wissenschaftler dazu?

Bei einem der von Pfizer beauftragten klinischen Forschungssubunternehmen, Ventavia, lief bei der Comirnaty®-Zulassungsstudie nicht alles astrein. Die FDA sah trotz eines Hinweises einer Mitarbeiterin jedoch keinen Anlass, diesem nachzugehen. Dies veröffentlichte das „British Medical Journal“ am 2. November.

Was bedeutet das für die Zuverlässigkeit der Studiendaten? Ventavia betreute drei Studienzentren von 153, und 1.000 Proband:innen von 44.000. Ein schwarzes Schaf – wenn man optimistisch davon ausgeht, dass es das einzige war –, dürfte vor allem in Anbetracht der millionenfachen Real-World-Daten die Qualität von Comirnaty® nicht infrage stellen. Dennoch erschüttern solche Geschichten das Vertrauen in die Impfstoffe – und vor allem in die Aufsichtsbehörden. Was sagen Wissenschaftler dazu?