Die zugelassenen mRNA-Impfstoffe im Vergleich

Projekt „Lightspeed“, das Entwicklungsprogramm für Comirnaty®, hat uns noch im alten Jahr die Verabreichung erster Impfdosen beschert. Trotz der aufkommenden Kritik muss festgehalten werden, dass in Woche zwei nach Impfstart und vor Zulassung des Moderna-Impfstoffs in Deutschland bereits 367.331 Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs Comirnaty® verabreicht wurden (RKI-Statistik, Stand: 06.01.2021; Anmerkung der Redaktion: Laut RKI-Lagebricht vom 14.01.2021 sind es bereits 842.455 Geimpfte). Der Aufwand hinter der Logistik und der Organisation der von den Bundesländern einzurichtenden Impfzentren ist immens. Die Integration dieses Impfstoffes in die Regelversorgung stellt jedoch noch eine ungleich höhere Herausforderung dar. Insbesondere die korrekte Lagerung der Impfstoffe kann in Impfzentren leichter sichergestellt werden. Wichtig ist außerdem, dass aufgrund des hohen Durchsatzes in diesen Zentren Impfstofflieferungen in großen Mengen aufgebraucht werden, bevor sie verfallen. In Anbetracht der zumindest anfänglichen Impfstoffknappheit ist dies von Bedeutung.