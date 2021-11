Haben Pfizer und die FDA bei der Comirnaty-Studie geschludert?

Pfizer/Biontech schafften als schnellster COVID-19-Impfstoffentwickler eine Zulassung für Comirnaty® in den Vereinigten Staaten und der EU. Ging die Schnelligkeit zulasten der Datenintegrität? Ein Bericht im „British Medical Journal“ (BMJ) lässt zumindest aufhorchen: „COVID-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial“.

So trat Brook Jackson, die ehemalige Regionaldirektorin der Ventavia Research Group – dieses Unternehmen hatte Pfizer mit der Durchführung seiner Zulassungsstudie an mehreren Standorten in den USA beauftragt –, mit unternehmensinternen Dokumenten, Fotos, Tonaufnahmen und E-Mails an das BMJ heran. Jackson berichtete „dass das Unternehmen (Anmerkung der Redaktion: Ventavia) Daten fälschte, Patienten entblindete, unzureichend geschulte Impfärzte beschäftigte und unerwünschten Ereignissen, die im Rahmen der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie von Pfizer gemeldet wurden, nur langsam nachging“. Die Mitarbeiter, die die Qualitätskontrollen durchführten, seien mit der Menge der Probleme, die sie vorfanden, überfordert, liest man im BMJ. Jackson selbst hatte sich dem BMJ zufolge wohl „wiederholt“ mit Anfragen an Ventavia gewandt und als diese ungehört blieben, an die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA, woraufhin sie von Ventavia noch „am selben Tag“ entlassen worden sei.