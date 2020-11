Kann der Corona-Impfstoff von Curevac doch nicht in den Kühlschrank?

„Das wird erstmal so sein“, sagte Kremsner wörtlich. Das seien letztlich Vorkehrungen, die man getroffen habe und die durch den Zulassungsprozess bedingt seien. „Aber grundsätzlich ist es so, dass bei diesen mRNA-Impfstoffen eine große Temperaturunempfindlichkeit herrscht. Die kann man eigentlich auch auf dem Küchentisch in den Tropen aufheben, dann sind sie immer noch stabil“, erklärte der Studienleiter. Das werde auch so kommen, dass die Impfstoffe bei Raumtemperatur gelagert werden, war Kremsner überzeugt, nicht jedoch für die „erste Zulassung“ und nicht in der ersten Zeit.