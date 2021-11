Azido-Verunreinigung: Losartan wird in deutschen Apotheken knapp

Derzeit sind in der Lieferengpassliste des BfArM Losartan-Präparate von zwei verschiedenen Anbietern gelistet. Lediglich die Firma Dexcel Pharma GmbH begründet aber den Engpass: „Rückruf aller Losartan-haltigen Produkte der Wirkstoffhersteller Zhejiang Huahai Pharmaceutical Ltd., und IPCA Laboratories Limited., im September 2021“, heißt es dort. Vor allem der Name Zhejiang Huahai Pharmaceutical Ltd. dürfte Apotheker:innen dabei bekannt vorkommen. Bekanntheit erlangte er mit Beginn der Nitrosamin-Krise im Sommer 2018.