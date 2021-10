Wie behält die Apotheke Patientenanfragen im Blick?

Nachdem die neue Funktion aktiviert war, gab es Apotheken, die irgendwann eine E-Mail erhielten, dass eine Anfrage eingegangen sei – und zwar vor sechs Tagen. Das macht natürlich keinen guten Eindruck auf Patienten und Patientinnen, die sich mit einer Frage an die Apotheke richten. In Facebookgruppen von Apotheker:innen wurde das Problem diskutiert. Die DAZ fragte daraufhin beim DAV nach, was es damit auf sich hat. Gibt es wirklich keine umgehende Benachrichtigung? Oder ist diese nur versteckt?

Gute zwei Wochen später hat der DAV nun geantwortet: „Die Apotheken erhalten nach einer Patientenanfrage in zyklischen Abständen einen Hinweis per Mail, dass neue Nachrichten eingegangen sind. Zusätzlich wird am Menüpunkt selbst eine Kennzeichnung (Nachrichtenbubble) vorgenommen, die auf neue Anfragen hinweist.“

Tatsächlich: Wer sich im Portal aufhält, sieht die eingehenden „Anfragen“ – wer ein Auge darauf hat, kann also bequem und schnell chatten. Man muss eben nur wissen, wohin man schauen muss, um auf dem Laufenden zu bleiben. Die Hinweis-E-Mails in den nicht näher präzisierten „zyklischen Abständen“ helfen dagegen kaum weiter, will man eine allseits zufriedenstellende Kundenkommunikation per Portal-Chat bieten.