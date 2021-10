Impfpflaster aus dem 3D-Drucker

Es sieht ein bisschen aus wie ein Miniatur-Fakirbrett, das Mikronadel-Impfstoffpflaster, das Wissenschaftler der kalifornischen Stanford University und der University of North Carolina (UNC) in Chapel Hill entwickelt haben. Das Pflaster kommt allerdings nicht etwa aus einer Metallwerkstatt, sondern einfach aus dem 3D-Drucker. Mikronadelpflaster sind per se nichts Neues. Sie werden schon lange untersucht. Das Novum der US-Wissenschaftler meistert jedoch einige Herausforderungen der Vergangenheit. Genaueres dazu ist in der Publikation des Teams in den Proceedings of the National Academy of Sciences nachzulesen.