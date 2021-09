Bislang gibt es gegen SARS-CoV-2 keine nasal applizierbaren Impfstoffe, aber die Forschung arbeitet daran. Nach aktuellen Angaben im „COVID-19 Vaccine Tracker“ der WHO sollen allerdings nur acht von insgesamt 121 in der klinischen Phase befindlichen Kandidaten nasal verabreicht werden. Navin Varadarajan, „Professor of Chemical and Biomolecular Engineering“ an der „University of Houston“, und seine Kollegen berichten in iScience über ihre Entwicklung eines intranasalen Untereinheiten-Impfstoffs, der eine dauerhafte lokale Immunität gegen eingeatmete Krankheitserreger bewirkt.