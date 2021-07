Eine Nasenspray-Impfung gegen COVID-19 könnte eine Aufnahme des Virus direkt an der Eintrittsstelle in den Körper blockieren und so eine Ansteckung zuverlässig verhindern. Zahlreiche Forschungsgruppen weltweit forschen deshalb an nasalen Impfstoffen, die klinischen Untersuchungen dazu stehen aber noch ganz am Anfang.