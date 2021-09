Moderna-Impfstoff für Arztpraxen: Was gilt es zu beachten?

Seit Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland ist der Impfstoff der US-amerikanischen Firma Moderna bisher nur in den Impfzentren zum Einsatz gekommen. Nach Fortschreiten der Impfkampagne werden diese nun in vielen Orten geschlossen. Personen, die in den letzten Wochen dort eine Erstimpfung mit dem Präparat erhalten haben, bekommen ihre nötige Zweitimpfung daher nun in einer Arztpraxis. Laut Empfehlung der STIKO beträgt der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung bei Spikevax® vier bis sechs Wochen. Der Impfstoff ist in Deutschland ab zwölf Jahren zugelassen und wird seit Anfang September auch für Auffrischungsimpfungen verwendet.