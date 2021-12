Planungstipps für Corona-Impfungen in der Apotheke

Am vergangenen Sonntag ist das Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der COVID- 19-Pandemie (COVID19-ImpfpräventionsG) in Kraft getreten. Apotheker:innen, die bereits die Schulungen im Rahmen von Modellvorhaben für Grippeschutzimpfungen nach § 132j SGB V absolviert haben, könnten damit theoretisch ab sofort Impfungen für Volljährige anbieten. Doch solange die Leistungserbringungs- und Abrechnungsmodalitäten in der Coronavirus-Impfverordnung noch nicht angepasst sind, bleiben Corona-Schutzimpfungen in Apotheken auch für bereits Geschulte ausgeschlossen – darauf wies die ABDA diese Woche ausdrücklich hin. Trotzdem sollten Interessierte sich bereits jetzt mit der praktischen Umsetzung in ihrer Apotheke auseinandersetzen, denn organisatorisch gibt es einiges zu beachten.