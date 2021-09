Apotheken-Stimmung: heiter oder wolkig? (Video)

Und noch immer gehen zwei Drittel der Befragten davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage der Apotheken verschlechtert. Aber, so Overwiening, es seien inzwischen einige Kolleg:innen dabei, die bessere Zeiten erwarten. Weniger als die Hälfte der Befragten glaubt, innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre wirtschaftlich schlechter dazustehen als aktuell.

Das zeige sich auch an der Investitionsbereitschaft der Apothekeninhaber:innen. Nicht nur, dass sie im Vergleich zu den Vorjahren mehr PTA und Pharmazeut:innen im Praktikum ausbilden als bisher: 60 Prozent planen in Kürze konkrete Investitionen, insbesondere für die technische Ausstattung zur Vorbereitung auf das E-Rezept und räumliche Erweiterungen ihrer Apotheke. Mehr als die Hälfte plant für pharmazeutische Dienstleistungen Geld in Weiterbildungen ihrer Mitarbeiter:innen zu stecken. 80 Prozent gaben an, sich schon jetzt auf die pharmazeutischen Dienstleistungen vorzubereiten.