Ein Arzneimittel gegen Alzheimer – warum die Suche so schwierig ist

Die Alzheimer Forschung Initiative (AFI) setzt sich nach eigenen Angaben bereits seit dem Jahr 1995 dafür ein, dass Alzheimer heilbar wird. Doch dieses Ziel liegt, trotz der Neuzulassung von Aduhelm kürzlich in den USA, noch in weiter Ferne – wie die AFI zum heutigen Welt-Alzheimer-Tag erklärt. Warum ist das so?